Quatro mil atletas são esperados na oitava edição do Trail Terras de Sicó, que engloba quatro provas, com partida e chegada em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, nos dias 25 e 26.

Segundo Fernando Fonseca, da Associação Desportiva 'O Mundo da Corrida', organizadora do evento, as inscrições estão a decorrer em bom ritmo e deverão atingir o número de 2016, que bateu o recorde de atletas, com mais de 4.000 desportistas.

"Não é só a quantidade, mas a qualidade da prova e a envolvência que têm, com os percursos a serem todos trabalhados de modo a levar os participantes aos sítios de maior importância das terras de Sicó", salientou hoje, na conferência de imprensa de apresentação do evento.