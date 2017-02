Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, pediu hoje a todos os partidos para não acelerarem uma decisão sobre a eutanásia e disse que o partido admite todos os cenários, incluindo o do referendo.

No encerramento do colóquio organizado pelo grupo parlamentar do PSD, intitulado "Eutanásia/Suicídio Assistido: dúvidas éticas, médicas e jurídicas", Luís Montenengro aproveitou para enviar uma mensagem a todos os deputados e grupos parlamentares.

"Não devemos acelerar e precipitar uma decisão sobre esta matéria e não devemos excluir nenhuma decisão: a decisão de legislar despenalizando, a decisão de legislar agravando a penalização, a decisão de não fazer nada, a decisão de submeter a uma consulta pública. A nossa posição é de abertura total, nós não excluímos nenhuma possibilidade", afirmou.