Passatempo

easyJet oferece quatro viagens a casais que vivem amor à distância

A easyJet lançou um passatempo para que os casais que vivem um amor à distância possam celebrar o Dia de São Valentim. Na Europa, a companhia pretende conectar os amores que estão longe oferecendo-lhes a possibilidade de ganhar um voo para visitar a sua cara metade.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

“Love connection” é o mote para o dia 14 de fevereiro em 2017. A easyJet tem quatro viagens para duas pessoas para oferecer; os participantes terão somente de enviar um foto do casal e descrever o amor que os une. Com esta ação, a companhia pretende celebrar o amor à distância e unir todas as pessoas que têm caras metade espalhadas pela Europa. Why not?