Informação

Num claro aproveitamento de sinergias com vista a disponibilizarem um melhor serviço informativo, a SIC e a Renascença juntaram-se, procurando aprofundar a relação de parceria que há muito as une.

Neste contexto, a Renascença passou a contar com duas intervenções diárias na ‘Edição da Manhã’ da SIC Notícias. Estas intervenções, de 2 minutos cada, acontecem às 6:30H e às 7:30H, num direto vídeo a partir da redação da Renascença que passa a ser integrado na emissão do canal.

A SIC, por seu lado, passa a estar presente na edição das 19:00H da Renascença, com os destaques do ‘Jornal da Noite’.

Com esta parceria, SIC e Renascença reforçam o seu posicionamento como meios de comunicação atentos, próximos, dinâmicos, com mais informação e análise, sempre na perspetiva de facilitar a compreensão das notícias e da atualidade, sem perder o rigor que os caracteriza.

Para Pedro Cruz, Subdiretor de Informação da SIC: “Se estiver no carro ouça a Renascença, se estiver em casa veja a SIC. É com este conceito, simples, que a SIC e a Renascença reforçaram uma parceria antiga. A qualidade da informação, em Rádio e TV, cruzam-se todos os dias, nas duas antenas. É como se a magia da rádio entrasse na televisão, e a televisão tivesse presente na antena da rádio.”

Para Pedro Leal, Diretor-Geral de Produção da Renascença: “Com esta iniciativa, a Renascença e a SIC aumentam a oferta possível para as respetivas audiências. Na Rádio e na TV, no carro ou em casa, a SIC e a Renascença estão mais presentes, mais próximas, em movimento, a par com o mundo”.