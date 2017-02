Memórias

Num livro de memórias póstumo, o ex-marido de Judy Garland (falecido há 12 anos) assegura que a atriz sofreu abusos durante a rodagem do mítico filme O Feiticeiro de Oz, em 1939, por parte de alguns dos atores anões que davam vida aos cidadãos de Munchkin.

Em Judy and I:My Life with Judy Garland, com lançamento a 1 de março, Sidney Luft escreveu que «eles fizeram a vida miserável a Judy no set, enfiando as mãos debaixo do seu vestido... Eram homens de 40 anos e mais...». Recorde-se que a atriz-prodígio falecida em 1969 tinha então apenas 16 anos.

«Eram pequenos bêbedos, embebedavam-se todas as noites», confessara publicamente Judy em 1967. Os rumores de tal comportamento reprovável há muito que corriam em Hollywood.