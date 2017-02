OPA/BPI

O espanhol CaixaBank escreveu aos trabalhadores do BPI em que considera que a nova etapa do banco, agora sob o seu domínio maioritário, será "especialmente estimulante".

A comunicação assinada pelos responsáveis do grupo bancário catalão, Jordi Gual e Gonzalo Gortázar, foi enviada esta quarta-feira aos trabalhadores do BPI, no dia em que se conheceu que o CaixaBank ficou com 84,5% do capital social do BPI após a Oferta Pública de Aquisição (OPA).

"Estamos convencidos de que, juntos, consolidaremos o BPI como um banco de referência em Portugal. Com a disponibilidade de todos, reforçaremos o seu desenvolvimento e crescimento no futuro, de forma a criar maior valor para a sociedade portuguesa", lê-se na carta a que a Lusa teve acesso.