Actualidade

O Presidente da República sublinhou hoje que "apesar de tudo" há sinais de que as exportações recuperaram no final do ano passado, num comentário sobre a desaceleração registada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Apesar de tudo há alguns sinais de que no final do ano passado as exportações, sobretudo para alguns destinos nomeadamente fora da Europa, deram sinal de recuperação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República comentava os dados divulgados hoje pelo INE, segundo os quais as exportações de bens registaram uma desaceleração face ao acréscimo de 3,7% verificado em 2015, à semelhança das importações de bens que cresceram menos do que em 2015 (2,2%).