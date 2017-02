Actualidade

(CORREÇÃO)Lisboa, 09 fev (Lusa) - O Conselho de Ministros aprovou hoje a criação do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública, que deverá arrancar até 31 de outubro deste ano e vigorar até 31 de dezembro de 2018.

No final da reunião do Conselho de Ministros de hoje foi anunciada a aprovação do programa, que pretende abranger todas as pessoas que se encontrem a desempenhar funções que correspondam a necessidades permanentes dos serviços da administração central, local ou no setor empresarial do Estado, sem vínculo contratual, através de uma avaliação efetuada "mediante a solicitação do trabalhador".

De acordo com o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, este programa será implementado através de "comissões a instalar em todos os ministérios"(Corrige, no primeiro parágrafo, a data da vigência do programa).