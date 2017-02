Actualidade

O número de passageiros transportados pela companhia aérea TAP subiu para 960.384 em janeiro, um crescimento de 27,5% face ao mês homólogo de 2016 e um "novo recorde mensal", divulgou hoje a empresa.

A empresa dá conta também de que alcançou, em janeiro, uma taxa de ocupação dos voos ('load factor') global de 78,8%, uma subida de 6,6 pontos percentuais face ao mesmo mês de 2016.

"A contribuir para estes resultados está o bom desempenho dos voos para os Estados Unidos, que permitiu à TAP alcançar no mês de janeiro um aumento de 222% no volume de tráfego transportado no conjunto das linhas operadas naquele país, com uma taxa de ocupação dos voos da ordem dos 86%", refere a transportadora em comunicado.