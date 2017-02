Actualidade

Mais três centros de saúde do distrito de Coimbra disponibilizam consultas de cardiologia por telemedicina, no âmbito de um programa desenvolvido pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Em comunicado, a ARSC refere que os centros de saúde de Condeixa-a-Nova, Montemor-o-Velho e S. Martinho do Bispo (Coimbra) iniciaram esta semana as consultas, que na próxima semana serão estendidas a Soure.

"A comodidade que representa para o doente, evitando deslocações aos hospitais e custos inerentes, traduz uma das muitas vantagens deste sistema de consulta, que possibilita, igualmente, o diagnóstico e tratamento precoce dos doentes", salienta a nota.