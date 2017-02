Vistos gold

O ex-ministro Miguel Macedo juntou ao processo 'vistos gold', cujo julgamento começa segunda-feira, uma contestação em que considera "desgarradas e infundadas" as acusações que lhe são feitas pelo Ministério Público, pedindo a absolvição de todos os crimes.

A contestação de Miguel Macedo deu entrada no processo a 31 de janeiro e rebate em 671 pontos os três crimes de prevaricação de titular de cargo político e um de tráfico de influência, que constam na acusação do Ministério Público.

Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna do governo PSD/CDS que devido ao processo pediu a demissão, é acusado de, para satisfazer com outros arguidos interesses privados e lucrativos, ter ordenado verbalmente ao arguido Manuel Palos, então diretor nacional do SEF, entidade sob a alçada hierárquica do MAI, que este apresentasse formalmente uma proposta de nomeação de um Oficial de Ligação de Imigração (OLI) para Pequim.