Actualidade

O PSI20 subiu hoje 0,76%, acompanhando as principais praças da Europa, com o BCP a acabar por fechar em alta, enquanto o BPI teve uma queda de 12% na sua última sessão no principal índice da bolsa portuguesa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 valorizaram, o Montepio ficou inalterado (nos 0,412 euros) e três perderam valor.

Nesta sessão as ações do BCP destacaram-se, no dia em que os novos títulos emitidos no aumento de capital entraram em negociação. Depois de ter estado grande parte da sessão a perder, o banco acabou por fechar em alta, a subir 0,48% para 0,147 euros (14,7 cêntimos).