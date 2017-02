Actualidade

O risco de queda acontece a partir dos 50 anos e não apenas nos idosos, revela um estudo que concluiu que "mais de 30% da população" acima daquela idade sofreu um acidente no espaço de um ano.

O projeto FallSensing apresenta na sexta-feira, em Coimbra, os resultados do primeiro ano de investigação, que mostra que "o risco de queda acontece logo a partir dos 50 anos e não apenas na população idosa", afirma a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), em nota enviada hoje à agência Lusa.

"Mais de 30% da população acima dos 50 anos sofreu um acidente no espaço de um ano", concluiu o estudo, no âmbito do qual "investigadores estão a desenvolver um sistema de rastreio de quedas, com a criação de soluções tecnológicas que auxiliam o rastreio do risco de queda e o desenvolvimento de planos de prevenção adaptados ao nível de risco da população".