Actualidade

Investigadores do Instituto de Imagem Biomédica e Ciências da Vida (IBILI) estão à procura de voluntários que queiram participar num estudo sobre o impacto do envelhecimento na função cerebral, anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

Uma equipa coordenada pela investigadora Maria Ribeiro, do Grupo Vision, Brain Imaging and Cognitive Neuroscience, liderado por Miguel Castelo-Branco, do IBILI, "solicita a colaboração de voluntários" da região de Coimbra, de ambos os sexos, com idades entre 20 e 30 anos e 55 e 70 anos.

"O objetivo deste estudo, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, é descobrir o que muda no nosso cérebro que nos torna mais lentos à medida que envelhecemos, abrindo caminho para o desenvolvimento de terapias que visam diminuir o impacto da idade na nossa cognição", refere em comunicado a UC.