Actualidade

Os alunos do ensino secundário do concelho de Valongo começaram hoje a receber a obra "Manual Breve de Cidadania Local", numa iniciativa da câmara local que com esta oferta pretende promover uma "comunidade mais plena e mais democrática".

Editado pela câmara de Valongo, distrito do Porto, o "Manual Breve de Cidadania Local" foi lançado em dezembro, no âmbito das comemorações dos 180 anos do município valonguense, tratando-se de um livro que, com uma linguagem simples, tem por finalidade apresentar noções básicas de cidadania a nível local, dedicando especial atenção aos municípios e freguesias.

"Esta obra é mais uma ferramenta e um passo decisivo no empoderamento dos cidadãos, tendo em vista a formação de uma comunidade mais plena e mais democrática", refere o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, que é coordenador editorial do projeto.