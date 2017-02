Actualidade

O Ministério das Finanças defende que o reembolso do BCP ao Estado e a nova estrutura acionista do BPI "contribuem decisivamente para a estabilização do sistema financeiro português", que fica "mais bem preparado" para apoiar a economia.

O BCP pagou hoje os 700 milhões de euros ao Estado relativos à última parte das obrigações convertíveis em capital ('CoCos'), uma situação que o gabinete de Mário Centeno considera ser reveladora da "confiança dos investidores privados no banco, no futuro do setor bancário em Portugal e na economia portuguesa", segundo um comunicado hoje emitido.

O BCP concluiu na semana passada um aumento de capital de 1,33 mil milhões de euros, que foi totalmente subscrito, tendo o grupo chinês Fosun, que já era o principal acionista desde final de 2016, reforçado a sua posição para 23,92%, ainda assim abaixo dos 30% a que poderia chegar, tendo em conta a autorização do Banco Central europeu (BCE).