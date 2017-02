Actualidade

Uma parede de azulejos, numa residência particular na Ericeira, em Portugal, deu à ceramista portuguesa Maria Ana Vasco Costa, pelo segundo ano consecutivo, um dos Prémios de Design de Superfícies, que foram hoje atribuídos em Londres.

Maria Ana Vasco Costa, vencedora em 2016, voltou a vencer na categoria de interiores dos prémios "Surface Design Awards", atribuídos hoje.

O trabalho, o único dos cinco com que concorreu a ser escolhido, consiste no uso de azulejos vidrados em três dimensões, em forma de losango, de cor azul do mar.