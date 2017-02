Cantora

Aos 74 anos, a rainha do soul anuncia que vai retirar-se da vida artística. «Vou mesmo reformar-me este ano», anunciou Aretha Franklin à estação de televisão de Detroit. Antes disso a cantora ainda gravará um álbum com outra lenda, Stevie Wonder, mas depois planeia deixar as luzes da ribalta e dedicar-se em exclusivo aos netos.

Nas lides musicais desde os 19 anos, a voz de clássicos como Respect ou Dr Feelgood tem um currículo invejável. Conquistou mais de 20 singles Número Um nos EUA, foi a primeira mulher a ingressar no Rock and Roll Hall of Fame e recebeu, em 2005, a Medalha da Liberdade das mãos do antigo presidente George W. Bush. Mais impressionante ainda: Venceu o prémio Grammy para Melhor Performance vocal R&B durante oito anos consecutivos, entre 1968 to 1975.

Em 2010, Franklin já fora obrigada a a fazer uma pausa na carreira e, depois disso, a não ter uma agenda ao vivo tão preenchida, na sequência de uma cirurgia abdominal. Memorável é o momento em que, quando na sua atuação há dois anos, no Kennedy Center, deixou em lágrimas Barak Obama, ao cantar o tema romântico (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.