O ministro do Planeamento e das Infraestruturas garantiu hoje que "não há adiamento" da parte do Governo em relação ao projeto do novo aeroporto no Montijo, apesar do relatório sobre o impacto da migração de aves.

"Não há adiamento de natureza nenhuma, nós vamos dar passos próximos para o desenvolvimento do projeto. O projeto tem várias etapas e uma das etapas é exatamente aquela que, espero eu, que nos próximos dias ou nas próximas semanas será dada. Em breve terão conhecimento do que se trata", disse Pedro Marques.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que falava aos jornalistas em Campo Maior (Portalegre) à margem da assinatura de 35 termos de aceitação de projetos, no âmbito do património, apoiados por fundos da União Europeia, no valor de 32 milhões de euros, considerou que os estudos sobre o impacto da migração de aves naquela zona (Montijo), nomeadamente para a segurança migratória, estão a decorrer com "normalidade".