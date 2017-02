Escapadelas

Quem não se quer afastar muito de Lisboa, pode optar pelo hotel The Oitavos, em Cascais, que preparou duas ofertas: menu no Ipsylon e Vouchers The SPA.

Para os casais mais apaixonados, o hotel sugere um jantar, no dia 14, das 19h às 22h30, preparado pelo Chef Cyril Devilliers, com direito a um cozido do Guincho, uma siguaria intitulada surpreendam-se com a sua doçura e textura, e termina com a sobremesa deliciem-se…é só hoje.

Para oferecer, o The SPA lançou uma campanha em http://spatheoitavos.com, onde pode adquirir vouchers para os programas de SPA Share, Relax e Relax Premium, que pode usufruir até 30 de abril. Só para abrir o apetite, o programa Share é uma experiência a dois que começa com o pequeno-almoço, continua com um passeio de bicicleta e termina na Área de Balneoterapia do The Spa (piscina de jatos interior com água do mar, sauna, banho turco, jacuzzi e fonte de gelo). Por fim, aceite uma massagem a dois com manteiga de karité e cera de abelha.

Um bocado mais longe, no coração de Trás os-Montes, o Casas Novas Countryside Hotel Spa & Events sugere já para este fim de semana, uma celebração de São Valentim, que conta com duas noites em quarto standard, pequeno almoço buffet, acesso ao circuito do SPA, um jantar romântico, miminhos no quarto, massagens a dois, coach para casais e late check-out mediante disponibilidade, por €120 por pessoa.

Situado em Oliveira do Hospital, o Aqua Village Health Resort & Spa tem uma proposta para o Dia dos Namorados com alojamento e outra sem alojamento. A primeira contempla uma noite em apartamento T1 Deluxe para duas pessoas com pequeno-almoço, VIP Romântico no quarto com espumante, jantar a dois no ROOTS e massagem a dois no Spa Sensations por €260. Se optar pelo segundo aproveite apenas o jantar romântico e a massagem por €130.

Por fim, aceite a sugestão do Solar dos Cáceres, uma unidade de luxo situada no concelho da Guarda. Escolha uma noite entre 11 e 15 de fevereiro e conte com decoração romântica no quarto, mimos especiais, champanhe, morangos e chocolate, receção de boas vindas, late check-out e pequeno almoço no quarto (a pedido), por €85. Se pretender, pode também jantar à luz de velas por €30.