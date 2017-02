concertos

À semelhança do que tem vindo a acontecer, a Culturgest reúne nos seus espaços os projetos que mais se destacaram na cena musical de vanguarda nacional, ao longo do ano anterior. Nesta décima edição, além do Pequeno Auditório e da Garagem conte com o Panteão Nacional como palco desta iniciativa.

O Rescaldo aventura-se pela primeira vez numa incursão ao carismático espaço arquitectónico e acústico, onde a trompetista Susana Santos Silva atua pela primeira vez num solo absoluto. Ainda no feminino, constam as atuações de Ana Deus, Jejuno e Pega Monstro.

Destaque para desafios lançados a autores com percursos vincadamente próprios, como Marco Franco, a colaboração entre o dinamarquês Paal Nilssen-Love e David Maranha, ou da formação inédita do guitarrista e compositor Bruno Pernadas.

Entre os projetos recentes, estão Live Low, Älforjs e Bruno Silva (ou seja Ondness) e por fim Luís Lopes.

Entre amanhã e sábado, a música desfila nos seus vários estilos, desde o mundo da eletrónica ao da livre improvisação, passando pelo rock e pelo jazz.

Local: Pequeno Auditório da Culturgest | Garagem da Culturgest | Panteão Nacional

Datas: de 10 a 18 de fevereiro

Preço: €6