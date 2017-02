Cultura

Na oitava edição da iniciativa Enamorados por Lisboa, volta a celebrar-se durante uns dias a cidade e o amor. Entre amanhã e terça-feira, vai poder conhecer, em passeios orientados, algumas das pessoas que trabalham para a capital e que seguem a máxima «é preciso cuidar do nosso jardim!». É gente que faz, mantém, estuda e promove Lisboa. É gente que ama esta cidade das colinas, da luz e do Tejo.

Se preferir, aventure-se em oficinas de origami ou de horticultura, pedale de bicicleta ou faça brindes ao amor.

Pode também fazer bordados em mini lenços dos namorados na Quinta Pedagógica dos Olivais. Além desta, descubra mais atividades em jardins e espaços verdes, como o parque Eduardo VII, a Estufa fria, o corredor verde de Monsanto ou o Parque Florestal de Monsanto.

No núcleo de Santo António pode tirar várias selfies dos Enamorados, num peddy-paper por Alfama.

Já no Teatro Romano é tempo de escrever uma carta com o coração. As dez melhores cartas têm direito a prémio.

As ruas, quiosques e esplanadas também se vão encher de ternura e amor. Destaque para um fim de tarde dançanate no dia 14, às 18h nas Amoreiras ou cocktails afrodisíacos no Jardim da Estrela, no dia 12, das 15h às 18h.

Até vai haver um divertido e original Jantar das Arábias no próprio Dia dos Namorados, a partir das 20h30, para ex-namorados, encalhados, desalentados e desiludidos, na Cozinha Popular da Mouraria (esta iniciativa é paga).

Vão ser partilhados casos sérios de amor pela cidade de Lisboa e o convite fica feito para participar ativamente nesta relação intensa.

Partilhe imagens, passe por locais românticos, por museus e pelo imenso verde da cidade. Aproveite para desfrutar e descobrir Lisboa, que está pronta para o receber.

Consegue dizer não a este amor incondicional que Lisboa acabou de lhe declarar com este diversificado programa que promete?