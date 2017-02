Actualidade

Astrónomos russos e franceses criaram, com a colaboração de "cidadãos cientistas", uma base de dados, disponível online, com informação sobre cerca de 800 mil galáxias.

O "Catálogo de Referência de Energia Espectrográfica de Galáxias" (RCSED, na sigla em inglês), resultado de um trabalho liderado por cientistas da Universidade Estatal Lomonosov de Moscovo é hoje descrito na publicação especializada Astrophysical Journal Supplement.

O RCSED, que recorre a tecnologia 'big data', de processamento de volumes astronómicos de dados, cataloga as propriedades das 800 mil galáxias, apresentando para cada, uma página com informação sobre composição da respetiva poeira estelar, luminosidade - medida nas frequências ultravioleta, luz visível e quase-infravermelha do espectro luminoso - e outra informação espectrográfica, como a composição química de estrelas e nuvens de gás que constituem a galáxia.