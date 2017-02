Actualidade

O líder parlamentar do PSD respondeu hoje ao seu homólogo socialista sobre a eleição para a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, acusando o PS de falta de recato sobre o tema, mas reiterando disponibilidade para uma reunião conjunta.

"Quando quiser promover uma reunião entre os nossos Grupos Parlamentares para acertarmos os termos conducentes a assegurar a eleição e instalação do Conselho Regulador da ERC, dê-nos disso nota (que não precisa ser pública) e operacionalizaremos a sua realização", afirmou Luís Montenegro.

O líder parlamentar do PSD respondeu a Carlos César dois dias depois de o presidente da bancada socialista ter acusado o PSD de "omissão" na indicação dos nomes para o Conselho Regulador da ERC, considerando que tal afetava quer a entrada em funções do novo órgão quer a imagem do parlamento.