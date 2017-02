Actualidade

António Saraiva foi hoje reeleito presidente do Conselho Geral e da Direção da CIP - Confederação Empresarial de Portugal para o triénio 2017-2019, divulgou a confederação patronal.

De acordo com um comunicado da CIP, as eleições para os seus corpos sociais decorreram hoje e a lista única que se candidatou, liderada por António Saraiva, foi eleita por 84% do universo eleitoral.

A lista eleita conta com Salvador de Mello como presidente da Mesa da Assembleia Geral e com Bruno Bobone como presidente do Conselho Fiscal.