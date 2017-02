Actualidade

Dez restaurantes lisboetas conquistaram a pontuação máxima na décima edição do concurso gastronómico "Lisboa à Prova", que premiou ainda outros 115 espaços, anunciou hoje a organização.

Entre os vencedores que conseguiram a pontuação máxima, "três Garfos", contam-se restaurantes como o Alma, Loco, Panorama e Restaurante Lapa, bem como outros que repetem o feito do ano passado - A Travessa, Belcanto, Eleven, Feitoria, O Nobre e Varanda.

Os galardoados do ano de 2016 do concurso "Lisboa à Prova" foram conhecidos hoje, numa cerimónia que decorreu nos Paços do Concelho de Lisboa e o número de restaurantes a conseguir a pontuação máxima, "três Garfos", cresceu, em oposição aos sete que atingiram este prémio nas duas edições passadas.