Actualidade

O médio Eduardo Salvio ficou hoje fora dos convocados do Benfica para o jogo com o Arouca, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com Raúl Jiménez e André Horta a regressarem às opções.

O internacional argentino sofreu um traumatismo e entorse do tornozelo direito no jogo com o Nacional da Madeira e está entregue ao departamento médico, ficando de fora das opções do técnico Rui Vitória

Ausentes devido a problemas físicos estão também Grimaldo, que recupera de uma cirurgia à parede abdominal, e Lisandro López, devido a traumatismo na perna e joelho esquerdos.