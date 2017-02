Actualidade

Um morto, acidentes de trânsito, escolas fechadas, atrasos nos transportes públicos, voos cancelados e ruas cheias de neve foi hoje o panorama em Nova Iorque e noutras cidades devido ao temporal na costa leste dos Estados Unidos.

A primeira vítima do nevão, segundo a agência espanhola Efe, foi um porteiro identificado como Miguel Ángel González, que enquanto limpava a neve do acesso a um edifício em Nova Iorque escorregou e caiu de costas, morrendo em consequência dos ferimentos.

Os residentes de Nova Iorque passaram de um dia quase de verão, com uns amenos 16 graus centígrados registados na quarta-feira, para amanhecer hoje com as ruas brancas de neve e sob 'código azul' que ativa os serviços de emergência das agências públicas.