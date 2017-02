Actualidade

O México deverá receber cerca de 20.000 pedidos de asilo em 2017, quase mais 128% do que no ano passado, estimou hoje o representante do país no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Mark Manly.

No ano passado foram recebidos 8.781 pedidos, precisou Manly no lançamento da campanha "FriWalls" no Senado mexicano.

Manly disse que durante o período compreendido entre 2011 e 2015 houve um crescimento de 1.067% no número de pessoas que procuraram refúgio no México e que mais de 90% eram provenientes de países de América Central.