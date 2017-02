Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, inicia hoje uma visita à Turquia, a cinco países do Médio Oriente e à Alemanha, realizando a sua primeira grande viagem desde que assumiu a liderança das Nações Unidas a 01 de janeiro.

Segundo anunciou a ONU em comunicado, Guterres vai deixar Nova Iorque ao final da noite de quinta-feira com destino a Istambul, onde vai reunir-se com o Presidente e com o primeiro-ministro da Turquia, respetivamente, Recep Tayyip Erdogan e Binali Yildirim, antes de viajar para a capital da Arábia Saudita, Riade, onde tem previsto encontros com o rei, Salman bin Abdelaziz, e outros altos dirigentes.

Emirados Árabes Unidos, Omã, Qatar e Egipto são as paragens seguintes da viagem do diplomata português que antes de regressar a Nova Iorque vai visitar a Alemanha para participar, em Bona, num encontro ministerial do G20 e para assistir, em Munique, da Conferência de Segurança que se realiza anualmente.