Um juiz peruano emitiu uma ordem de captura nacional e internacional contra o ex-presidente Alejandro Toledo e a sua prisão preventiva por 18 meses por alegadamente ter recebido 20 milhões de dólares em subornos da construtora brasileira Odebrecht.

O juiz Richard Concepción declarou como fundado o pedido de prisão preventiva solicitado pelo procurador Hamilton Castro, que acusa o ex-Presidente dos crimes de tráfico de influências e lavagem de dinheiro.

Toledo, que foi Presidente do Peru, entre 2001 e 2006, encontra-se fora do país, e aparentemente esteve no fim de semana passado em Paris, embora tenha como residência habitual os Estados Unidos, onde trabalha como investigador na Universidade de Stanford (Califórnia).