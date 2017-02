Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou o compromisso de Washington com o princípio "uma só China", numa conversa telefónica com o homólogo chinês, Xi Jinping, após uma polémica que gerou protestos de Pequim.

A Casa Branca e a televisão estatal chinesas CCTV revelaram hoje que os dois líderes conversaram na quinta-feira à noite.

Os chefes de Estado das duas maiores potências económicas do planeta abordaram várias questões e Trump concordou em acatar com o apelo de Xi para que Washington mantenha apenas relações de caráter não oficial com Taiwan.