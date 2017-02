Actualidade

A estrutura de reformados da CGTP, a Inter-reformados, aprova hoje um conjunto de reivindicações imediatas, liderado pelo aumento de todas as pensões de velhice e invalidez, de forma a repor o poder de compra dos reformados e pensionistas.

As "reivindicações imediatas", um total de 14, integram uma carta reivindicativa alargada que será discutida ao longo do dia, em Lisboa, na 8.ª Conferência Nacional da Inter-Reformados/CGTP-IN, que decorre sob o lema "Sindicalizados sempre, no trabalho e na reforma - Reforçar a organização, fortalecer a participação".

Os reformados da Intersindical reivindicam, além do aumento de todas as pensões, a revogação do fator de sustentabilidade, que consideram estar a conduzir a "uma inaceitável e progressiva redução do valor das pensões a atribuir", e a reposição da idade legal de reforma nos 65 anos.