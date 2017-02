Actualidade

O Presidente chinês disse "apreciar" a decisão do seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de reafirmar o compromisso de Washington com o princípio "uma só China", avançou hoje a imprensa estatal.

"Xi Jinping aprecia a ênfase de Trump no compromisso do Governo dos Estados Unidos com a política Uma China", avançou hoje a televisão estatal CCTV, citando o chefe de Estado chinês.

Trump e Xi conversaram por telefone na quinta-feira à noite.