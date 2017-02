Actualidade

Os avisos meteorológicos para o litoral dos sete distritos a norte de Lisboa, incluído, foram elevados para laranja, devido à previsão do agravamento do estado do mar, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada na página do IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso laranja desde as 08:00 de hoje e até 23:59, passando depois a aviso amarelo.

O IPMA justifica a decisão com a previsão de ondas de oeste/noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir os nove a dez metros de altura máxima.