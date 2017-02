Actualidade

A combinação de duas proteínas do parasita da malária pode servir de base para uma vacina eficaz contra a doença, revela um estudo publicado hoje na revista Nature Communications.

O estudo, conduzido pelo Instituto Wellcome Trust Sanger, do Reino Unido, concluiu que uma proteína que existe na superfície do parasita, a P113, captura uma outra proteína, a RH5, e forma uma 'ponte' molecular entre o parasita e o glóbulo vermelho (célula do sangue).

Por isso, uma vacina que combine a RH5, a P113 e outras proteínas poderá ser mais eficaz, defendem os cientistas.