Actualidade

Ativistas dos direitos dos animais de Viana do Castelo insurgiram-se hoje, em declarações à agência Lusa, contra as condições "miseráveis" em que um circo instalado na cidade tem os seus animais.

Aquele movimento cívico conta realizar, ainda hoje, entre as 20:00 e as 22:00, "uma ação de sensibilização" junto ao local onde está montado o circo, adiantou a porta-voz do grupo de ativistas, Ana Maciel.

"Os animais encontram-se em condições miseráveis" afirmou Ana Maciel, explicando que denunciou aquela situação através das redes sociais a fim de mobilizar os defensores dos direitos dos animais para a iniciativa prevista para a noite de hoje.