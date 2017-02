Actualidade

Um colóquio sobre cultura cerâmica com a participação de vários especialistas vai realizar-se em Condeixa-a-Nova, no sábado, como contributo para a candidatura da cidade romana de Conímbriga a Património Mundial.

O arqueólogo Miguel Pessoa, da organização, disse hoje à agência Lusa que o encontro "A mão e o barro", no auditório da Pousada de Condeixa-a-Nova, visa "promover o complexo arqueológico de Conímbriga" e do território na expectativa da sua classificação como Património da Humanidade pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

Conímbriga, segundo Miguel Pessoa, "está envolvida por um outro rico património cultural, material, imaterial e natural", sendo convicção dos organizadores "que a sua inventariação, estudo e divulgação, se for amplamente discutida, de forma a chegar a todas as faixas etárias, grupos sociais, visitantes nacionais e estrangeiros, é um fator de afirmação dos valores humanistas das comunidades" de Condeixa-a-Nova e municípios contíguos, no distrito de Coimbra.