Burn It

Está provado cientificamente que o sedentarismo é prejudicial à saúde. Que o devíamos combater, que nos rouba, literalmente, anos de vida. Mas falar é sempre mais fácil e as desculpas – cansaço, falta de tempo e por aí fora – acabam por justificar a troca do ginásio pelo sofá. Mas saiba que não é preciso muito para melhorar a sua condição física. E prova disso é o Burn It, a nova modalidade dos ginásios Vivafit, que garantem que bastam 30 minutos de atividade. Mas não uma atividade qualquer. Aqui, o treino é de alta intensidade, que tem dado que falar pelos resultados que oferece.

Só 30 minutos?, perguntará o leitor, que acredita que é preciso muito mais do que isso para conseguir uma intensidade capaz de queimar aquilo que está a mais ou tonificar o que costuma tremer como gelatina. O Destak foi experimentar e garante que esses 30 minutos são suficientes para sentir o ‘burn’ ou, em bom português, o corpo a arder. E se é dos que acha que exercício digno do nome tem que incluir rios de suor, garantimos que também não vai ficar desiludido.

Aqui, a música dá o mote e leva a um ritmo muito alto. Mas não se assuste. É que tudo depende da capacidade de cada um, cabendo também a cada um gerir a intensidade. «Queremos sempre que deem o máximo», refere Tânia Andrade, algo que o Destak pode confirmar. E confirma também que há sempre alternativas quando não é possível corresponder a esse máximo, o que aconteceu algumas vezes no treino.

São duas as modalidades. O Burn It Força, que «trabalha os glúteos, pernas e abdominais», explica a treinadora Tânia Andrade, e o Burn It Cardio, com o enfoque «na perda de peso e massa gorda». Duas opções que se complementam e que vão de encontro às necessidades femininas, ou não fosse este um ginásio onde homem não entra. Ao todo, este treino assegura ser possível a perda de até 300 quilocralorias numa aula de força e 420 numa de cardio.