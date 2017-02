Prevenção Rodoviária Portuguesa

As regras são simples: parar, olhar para os dois lados da estrada e depois atravessar. O comportamento que os peões devem ter ao atravessar a estrada é ensinado desde cedo, mas nem por isso serve de garantia de cumprimento. Foi isso que confirmou a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), na sequência de um estudo, desenvolvido no último mês no concelho de Lisboa, que mostra como são distraídos os peões. E muito por culpa das novas tecnologias.

As distrações observadas no momento de atravessar a estrada incluíam peões a falar com o telemóvel na mão (5,7%), a manusear o telemóvel (texting, consulta de redes sociais ou e-mail) (4,8%) e a usar auriculares/auscultadores (5,9%). Com a análise dos 5.223 peões observados, a conclusão é uma: 15,6% estavam envolvidos em pelo menos uma das três atividades.

E são sobretudo os jovens os mais ‘ocupados’ na hora de cruzar uma via. Ao todo, 28,5% dos peões até aos 30 anos estavam envolvidos numa das três atividades, contra apenas 2,7% dos peões com mais de 60 anos. Para José Miguel Trigoso, presidente da PRP, «assim como os condutores que enviam mensagens, falam ao telemóvel ou consultam as redes sociais aumenta o risco de se envolverem em acidentes, os peões distraídos com os mesmos dispositivos também se colocam em maior risco de se verem envolvidos num acidente».

E são vários os estudos internacionais, confirma, que mostram que as pessoas que andam enquanto falam ao telemóvel se tornam mais imprevisíveis e apresentam comportamentos de risco», sendo necessários mais trabalhos sobre o assunto.