Timor-Leste

O líder histórico timorense e presidente do maior partido do país Xanana Gusmão declarou hoje o seu apoio formal à candidatura do líder da Fretilin Francisco Guterres (Lu-Olo) à Presidência da República timorense.

A declaração de Xanana Gusmão, líder do Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), foi feita num encontro de apresentação formal da candidatura de Lu-Olo hoje na zona ocidental de Díli, onde o líder timorense foi bastante aplaudido pela sua presença e pelo seu apoio.

"Estou aqui para dar apoio ao meu irmão mais novo. A quem dou o meu apoio moral e o meu apoio político. Timor precisa de uma pessoa como Lu-Olo que esteja no cargo mais alto, sabendo o que é sentido de Estado, quais são as suas obrigações constitucionais, as suas obrigações no exterior, mas também as suas obrigações ao povo", afirmou Xanana Gusmão.