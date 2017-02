Actualidade

O Benfica informou hoje que não recebeu "qualquer proposta concreta do clube chinês Beijing Guoan" para a contratação do futebolista brasileiro Jonas, em nota publicada no seu site oficial do clube lisboeta na Internet.

"Face às notícias hoje vindas a público, o Sport Lisboa e Benfica informa que até ao momento não chegou qualquer proposta concreta do clube chinês Beijing Guoan para aquisição do jogador Jonas", indica o Benfica, líder da I Liga portuguesa.

As edições de hoje dos diários desportivos A Bola e Record noticiam que Jonas recebeu uma proposta para se transferir para o Beijing Guoan, mas adiantam também que o tricampeão nacional não estará interessado em deixar sair o avançado brasileiro.