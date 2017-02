Casa Pinto

Neste São Valentim rume ao Alentejo

Ainda não escolheu o destino para celebrar o Dia dos Namorados? O Destak deixa-lhe uma sugestão que o leva numa viagem pelos quatro cantos do Mundo sem precisar de sair de Portugal.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A Casa Pinto, localizada na vila histórica de Monsaraz e a cerca de 2h de Lisboa, é o local perfeito para relaxar e namorar. Com apenas cinco quartos, um ambiente acolhedor e uma decoração de antiguidades, este elegante alojamento é todo ele inspirado nas ex-colónias portuguesas e dá-lhe o conforto e espírito ideais para descansar e aproveitar momentos a dois, seja a desfrutar de um copo de vinho no terraço com uma planície a perder de vista ou a tomar um pequeno-almoço especial e caseiro no pequeno pátio florido. Todos os quartos têm o seu próprio perfume que o leva numa viagem sensorial aliada à temática das ex-colónias portuguesas que é visível em todas as acomodações decoradas com lanternas orientais e pisos em madeira. Se quiser passear para conhecer melhor a vila pode fazê-lo a pé pelas ruas estreitas e pitorescas de Monsaraz, onde pode visitar o castelo, a Igreja Matriz e a Cisterna; ou de carro para conhecer a Barragem do Alqueva a 5km; o Cromeleque do Xerez a 2km; e as olarias de São Pedro do Corval a 10km.