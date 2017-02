Actualidade

O Instituto de Segurança Social encerrou hoje um lar ilegal e retirou os idosos ali alojados por considerar que havia "perigo iminente para a saúde e integridade dos utentes", revelou fonte da Segurança Social.

"O Instituto de Segurança Social em articulação com a Autoridade da Saúde e a PSP, e após as averiguações necessárias, tomou diligências no sentido de proceder ao encerramento imediato, durante o dia de hoje" do lar, situado na zona de Aveiro", refere uma nota daquele instituto enviado à Lusa.

No texto justifica-se que os encerramentos com caráter de urgência "ocorrem quando se verifica um perigo iminente para a saúde e integridade dos utentes, procedendo-se à retirada imediata dos utentes e, simultaneamente, ao seu encaminhamento para as respetivas famílias ou para respostas sociais alternativas condignas, disponibilizadas pelo Instituto da Segurança Social".