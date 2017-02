CGD

O BE considerou hoje que só o ministro das Finanças poderá esclarecer as suas declarações a propósito da Caixa Geral de Depósitos, aguardando por essas explicações que serão feitas "no local próprio", a comissão parlamentar de inquérito.

À margem de um almoço para assinalar os 10 anos da vitória do sim no referendo sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez, a deputada do BE Mariana Mortágua foi questionada pelos jornalistas se o ministro das Finanças tem condições para continuar no cargo caso se confirmem as acusações da direita de que Mário Centeno mentiu no parlamento e ocultou comunicações com o antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos António Domingues.

"Quanto às declarações do ministro só ele as poderá esclarecer e haverá um momento próprio para isso que é a comissão de inquérito. O ministro já foi chamado à comissão de inquérito e portanto aguardaremos por essas declarações e por esses esclarecimentos que serão feitos no local próprio, que é a comissão de inquérito à Caixa" [Geral de Depósitos], respondeu.