Actualidade

Um arqueólogo suíço descobriu no Sudão três templos com milhares de anos, conservados debaixo do solo, que revelaram uma forma de construção até agora desconhecida na região.

As estruturas descobertas por Charles Bonnet datam de entre 2000 a 1500 antes de Cristo e foram descobertas no norte do país africano, afirmou o arqueólogo de 83 anos à agência France Presse.

Os templos são redondos, em contraste com a forma quadrangular ou retangular típica de descobertas feitas na zona, junto de Kerma, antiga cidade do reino núbio, uma das mais antigas civilizações africanas, que ocupava a região que é hoje o sul do Egito e o norte do Sudão.