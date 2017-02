Actualidade

António Patrício e Manuel Teixeira Gomes foram hoje evocados no Congresso de Fernando Pessoa como escritores que deveriam estar na vanguarda da literatura portuguesa, mas que ficaram sempre ensombrados pela presença de Pessoa, no panorama literário da época.

O segundo dia do Congresso Internacional de Fernando Pessoa começou com uma discussão em torno dos contemporâneos do poeta, em que o escritor Helder Macedo, professor jubilado do King's College, em Londres, e o escritor Fernando Pinto do Amaral se debruçaram sobre a obra de escritores que são por vezes "injustamente esquecidos", por estarem na sombra que Fernando Pessoa lançou sobre a sua própria época.

A este propósito, Helder Macedo começou por lembrar que "alguns escritores são lembrados não pela sua criatividade e originalidade, mas como o menos interessante da literatura portuguesa desse tempo".