A ex-ministra da Educação Isabel Alçada defendeu hoje que a retenção de alunos deveria ser transformada "numa exceção", com os 380 milhões de euros que custa por ano ao Estado a serem investidos num modelo preventivo.

"A retenção entre nós é encarada como natural para recuperar o desempenho e temos décadas de estudos a comprovar o contrário", afirmou durante uma conferência destinada a analisar os resultados do PISA, um programa internacional de avaliação de alunos da OCDE.

O encontro realizou-se em Lisboa, por iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com a presença dos ex-ministros da Educação de 2002 a 2015: David Justino, Maria do Carmo Seabra, Maria de Lurdes Rodrigues, Isabel Alçada e Nuno Crato, com a moderação do também ex-ministro Eduardo Marçal Grilo.