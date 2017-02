Actualidade

O Presidente da República apelou hoje a um melhor aproveitamento dos recursos de forma que a União Europeia se possa tornar mais forte, coesa e determinada para enfrentar os grandes desafios mundiais.

"Neste exato momento precisamos de uma União Europeia mais forte, mais coesa e mais determinada que possa afirmar-se no mundo", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa ao lado do rei espanhol, Felipe VI, e do Presidente italiano, Sergio Mattarella.

Os três chefes de Estado encerraram uma reunião da Cotec Europa sobre a "economia circular", um conceito económico que está interligado com a sustentabilidade e tem como objetivo que o valor dos produtos, materiais e recursos se mantenham na economia durante o maior tempo possível, reduzindo ao mínimo a criação de resíduos.