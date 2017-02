Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, disse hoje que espera "muitos equilíbrios" no jogo entre a sua equipa e um FC Porto "forte", relativo à 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.

O técnico considerou que a formação vimaranense, quinta classificada, com 35 pontos, vai encontrar um "adversário difícil", que atravessa um "momento de confiança" face aos "bons resultados" - soma quatro triunfos seguidos e é segundo, com 47 pontos, a um do Benfica -, mas reiterou que o Vitória pode discutir o triunfo e melhorar, assim, o registo caseiro - três vitórias em nove jogos.

"Antevejo um jogo de muitos equilíbrios, em que vai ser disputada milímetro a milímetro a conquista dos três pontos. Pode ser o clique que nos está a faltar para que no D. Afonso Henriques consigamos conquistar vitórias que nos têm faltado, comparativamente com os jogos fora", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio.